В Тюмени пенсионер стащил из тамбура кафе ящик для пожертвований Фото: pixabay.com

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 64-летнего тюменца, который подозревается в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюмени, 23 сентября около 20 часов полицейским пришло сообщение от работника кафе, расположенного на улице Вишнёвой. По словам звонившего, из тамбура кафе похитили ящик для пожертвований.

Грабителя задержали по горячим следам. Оказалось, что он открыто похитил ящик с деньгами, которые должны были передать в нуждающиеся организации города. Он положил деньги в карманы и попытался скрыться, однако его планам помешали полицейские.

Все похищенные деньги (а это около 10 тысяч рублей) оперативники вернули владельцу кафе, который позже передаст их на благотворительность.

А вот пенсионеру придётся несладко – ему может грозить до четырёх лет тюрьмы.