Погода в Тюмени 24 сентября: идёт потепление Фото: pixabay.com

В Тюмени сегодня, 24 сентября, ожидается облачность с прояснениями, днём временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днём воздух прогреется до +10 градусов. Скорость ветра составит 8 – 13 метров в секунду, но днём усилится: порывы достигнут 15 метров в секунду.

Давление – 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха утром 87%, днём 62%. Видимость на дорогах с утра составила 8 километров, днём увеличится до 22 километров.

Долгота дня – 12 часов 3 минуты. Восход в 6.28, заход в 18.31. Сегодня день станет короче ещё на пять минут. Луна растущая, 55%.