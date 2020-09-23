Тысячный малыш родился в ишимском перинатальном центре

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Младенцы – 1000 и 1001 малыши с начала 2020 года, принятые у роженицы в ишимском перинатальном центре, появились на свет 22 сентября.

Удивительное совпадение – мама двойняшек, жительница Ишимского района Ирина Бедердинова сегодня, 23 сентября, празднует юбилей – 30 лет. Малышей назвали Анатолий и Ольга. По словам молодой мамы, она не планировала роды к дню своего рождения.

– Малыши решили за меня – появились на свет раньше срока, – рассказывает Ирина. – Дети сейчас в отделении реанимации новорожденных, видела их сегодня, очень маленькие. Родились они весом около двух килограммов каждый. Надеюсь, что врачи помогут им, и мы все вместе вернемся домой.

В 2020 году эта двойня уже 12-я в ишимском медицинском учреждении. В прошлом году здесь приняли девять двоен, а всего появилось на свет 1 445 детей. Кстати, мальчиков родилось куда больше, чем девчат.

По статистике в Ишимском районе мамами чаще становились женщины в возрасте от 25 до 29 лет. Также на позднее материнство решились 48 женщин старше 40 лет, и еще двое – старше 45 лет. В первый раз мамами стали 431 рожениц, а двое стали мамами в девятый раз. Чаще всего аист принес в семью второго малыша.