Житель Бердюжья стащил у соседки еду, чайник и ТВ-приставку Фото: pixabay.com

В Голышмановском районе возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего, дважды судимого за кражи, жителя Бердюжья, который подозревается в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в отделение полиции №2 обратилась жительница Голышманово. По словам женщины, неизвестные взломали замок на её двери и похитили имущество. Следственно-оперативная группа тут же выехала на место ЧП и установила подозреваемого.

Оказалось, что житель Бердюжья знал, что хозяев не будет дома и воспользовался этим. Он сорвал навесной замок с входной двери, вошёл в дом, украл продукты, телевизионную приставку и электрический чайник на общую сумму около трёх тысяч рублей. Свою вину парень полностью признал и рассказал, что съел еду, а остальное решил оставить себе.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.