Сбербанк провел «Урок цифры» для тюменских школьников

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Сбербанк в Тюмени провел «Урок цифры» в пятом физико-математическом классе средней образовательной школы № 63. Урок провел управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов. Он рассказал об искусственном интеллекте, машинном обучении и о том, как эти технологии используются в Сбербанке. Также Евгений Николаевич познакомил школьников с очень молодой специальностью Data Scientist, уделив особое внимание навыкам и знаниям, необходимым специалисту данной профессии.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Технологии искусственного интеллекта внедряются практически во всех бизнес-процессах Сбербанка. Спрос на сотрудников, работающих в сфере искусственного интеллекта, очень высок в различных сегментах. И поэтому банк поддерживает инициативу, направленную на развитие цифровых навыков у детей. Уверен, что современные подростки захотят стать востребованными специалистами на рынке труда и данные уроки послужат стимулом для более глубокого изучения одной из наиболее перспективной профессии настоящего и будущего.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, организаторами которого являются Минкомсвязь, Минпросвещение и организация «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими цифровыми компаниями. Новый урок «Искусственный интеллект и машинное обучение» разработан благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка.

Учащиеся с первого по одиннадцатый классы могут пройти уроки дистанционно на сайте урокцифры.рф, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки. Урок по искусственному интеллекту состоит из видеолекции и онлайн-тренажера. На лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если хочется создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере DataScienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.