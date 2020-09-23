Кража в тюменской больнице на 100 000 рублей: преступник задержан

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Золотую цепь и крест пациент городской больницы опрометчиво оставил на прикроватной тумбочке, а сам ушел на процедуры. Недолго думая, его сосед по палате прихватил ювелирные изделия и тут же попросил у лечащего врача выписку, заявив, что по семейным обстоятельствам ему срочно нужно домой.

Эти обстоятельства выяснили полицейские оперуполномоченные отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тюмени, куда потерпевший написал заявление о краже имущества. Ущерб оценили в 100 000 рублей. Оперативники задержали неоднократно судимый 44-летнего тюменец – «предприимчивого» соседа по палате. Доставленный в отдел полиции подозреваемый сознался в преступлении. Кроме того, выяснилось, что краденное золото он успел сбыть случайному прохожему на одном из рынков города.

– В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, – сообщает полиция.