Бабушка-диджей, пиццемейкер, дизайнер: тюменские активистки 55+ пробуют себя в новых профессиях

Современные бабули выбрали для себя лозунг «Мечтать не вредно, вредно ― не мечтать!». Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение"

Мастер по ковке металла, дизайнер, дегустатор, ювелир, диджей, пиццемейкер, сыровар – это лишь начальный перечень профессий, в которых хотят попробовать свои силы смелые участницы ежегодного проекта «Бабушка меняет профессию».

Современные бабули выбрали для себя лозунг «Мечтать не вредно, вредно не мечтать!». В прошлых сезонах тюменские бабушки варили кофе как настоящие бариста, сидели за штурвалом самолета, проводили чайные церемонии, готовили необычные коктейли вместе с профессиональными барменами и даже парили в аэротрубе. Останавливаться на достигнутом тюменки 55+ не собираются.

Сейчас составляется список тех компетенций, в которых волонтеры 55+ хотят реализоваться. Координаторы проекта приступили к заполнению этого списка. В ближайшее время, 25 сентября, в 14.00 на базе мастерской Retroxayc (г. Тюмень, ул. Молодежная, 74, стр. 4) пройдет практическое занятие по изготовлению керамических изделий. Бабушки освоят технику гончарного дела на специальном мастер-классе.

– Многие люди только с выходом на пенсию решаются осуществить то, что всегда манило и интересовало. Наша задача – помочь им в этом. Проект «Бабушка меняет профессию» призван доказать: жизнь после 55 лет – это отличный старт для того, чтобы рискнуть, попробовать и что-то изменить, – считают организаторы.

Тюменцев в возрасте за 50, желающих попробовать себя в новом деле, призывают обращаться по телефону (3452) 51-77-05. Организаторы проекта «Бабушка меняет профессию» – областной геронтологический центр и тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение». Проект реализуется в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой…», приуроченной к празднованию Международного дня пожилых людей. Подробнее с условиями проекта можно ознакомиться на сайте www.togc.ru, на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону (3452) 51-77-05.

Проект соответствует основным направлениям нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.