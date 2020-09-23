Ведущие российские нейрохирурги избавили пятилетнюю тюменку от эпилепсии

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Пятилетняя тюменочка с непростым диагнозом «фармакорезистентная эпилепсия» пережила сложнейшую операцию на головном мозге. Хирургическое вмешательство стало единственным путем к исцелению малышки. Девочка страдала от приступов с рождения (первый случился в 4,5 месяца от роду), а лекарства уже не помогали…

Об этом сообщил заведующий отделением нейрохирургии ОКБ № 2 Дмитрий Воробьев. По его словам, при такой форме эпилепсии лекарственная терапия попросту не помогает. Хирургическому вмешательству предшествовала длительная предоперационная подготовка и электроэнцефалографический мониторинг с видеофиксацией приступов. К августу 2020 года интенсивность приступов у малютки повысилась до трех в неделю. Врачи и родители окончательно решились на операцию.

Предварительно ведущие нейрохирурги России провели показательную операцию – это было 4 августа в областной клинической больнице № 2 под руководством академика РАН и главного нейрохирурга Министерства здравоохранения Владимира Крылова. После подготовки хирурги приступили к процедуре. На трехчасовой высокотехнологичной операции работали Владимир Крылов, два ассистента – один из ведущих нейрохирургов страны, ассистент кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ Игорь Трифонов и заведующий отделением нейрохирургии ОКБ № 2 Дмитрий Воробьёв, нейрофизиолог, нейроанестезиолог, анестезист, операционная сестра и масса вспомогательных служб. Со дня хирургического вмешательства приступов у девочки не наблюдается.

– Сейчас девочка находится под надзором невролога и эпилептолога. Хирургический этап уже окончен, швы сняты, – отмечает Дмитрий Воробьев.

Лечащий врач девочки из Областного лечебно-реабилитационного центра Надежда Омельченко подчеркивает, что юная пациентка находится на пути к полноценному восстановлению.

– На сегодняшний день приступов у девочки не наблюдается. Пациентка будет продолжать получать противосудорожную терапию еще не меньше года, прогнозы на восстановление мы даем положительные, – сообщила она.

Показательная операция проходила в рамках пилотного проекта «Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в РФ». Тюменская область стала восьмым регионом, который в него вошел. ОКБ № 2 в Тюмени имеет все ресурсы, чтобы стать центром оказания нейрохирургической помощи пациентам с фармакорезистентной эпилепсией в Уральском федеральном округе.