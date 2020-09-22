Первый день ТНФ-2020: «Актив будущего» и защита проектов перед мастодонтами «нефтянки»

Полсотни компаний-участниц конкурса «Нейронефть» презентовали свои разработки экспертам «НОВАТЭК», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Фото: ТНФ-2020

Первый день ТНФ-2020 прошел сегодня, 22 сентября, в тюменском технопарке. Ключевыми событиями стали технологические дни нефтегазовых компаний и подведение итогов конкурса «Нейронефть», сообщают организаторы.

С утра на форуме проходила панельная дискуссия «Актив будущего». Эксперты нефтегазовой отрасли обсудили, как компаниям оперативно реагировать на изменения внешних факторов.

Параллельно проходила защита проектов в рамках технологических дней четырех нефтегазовых компаний: «НОВАТЭК», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Всего заявки подали более 350 компаний-разработчиков, для очных презентаций было отобрано 50 компаний. Для заявителей это возможность выйти на новый рынок, рассказать о своем продукте, наладить контакты с потенциальными крупными заказчиками. По итогам эксперты дадут технологические советы с рекомендациями.

В завершении первого дня ТНФ-2020 подведут итоги конкурса «Нейронефть». Он прошел в формате хакатона на стенде Тюменской области. Конкурсанты презентовали возможности своих технологических продуктов, выполненных с использованием искусственного интеллекта и нейросетей. Общий призовой фонд проекта составляет 850 000 рублей.

На Тюменский нефтегазовый форум зарегистрировалось более 3000 участников оффлайн и более 5000 онлайн. Завтра, 23 сентября – основной день форума. Участников будут ждать на площадке с 9:00.