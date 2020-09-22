Новый цех по переработке мяса открыли в Тюменской области

Фото: Агентство инвестиционной политики

Идею открытия бизнеса, притом в непростой для предпринимательства период пандемии, предложил молодой житель Голышманово Денис Эйхман. Свой стартап он презентовал Инвестиционному агентству Тюменской области в мае 2020 года. Его интересовали вопросы: как начать свой предпринимательский путь; как зарегистрироваться в качестве предпринимателя; какие выбрать ОКВЭД будущей деятельности; возможно ли ему как предпринимателю получить государственную поддержку на воплощение своей бизнес-идеи?

Сотрудники Инвестиционного агентства подготовили для будущего предпринимателя дорожную карту, выстроили взаимодействие с районным центром занятости населения, администрацией городского округа. В июле 2020 года Денис зарегистрировался как предприниматель, сейчас он активно реализует свою бизнес-идею.

– Инвестиционное агентство Тюменской области, центр «Мой бизнес» оказывают консультационные услуги действующим предпринимателям и всем тем, кто хочет открыть бизнес, – комментирует новость руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев. – Вы можете обратиться к нам с различными вопросами, связанными с развитием бизнеса, от выбора режима налогообложения до участия в развитии интеграционного проекта. Все консультации являются бесплатными.

В ассортименте нового голышмановского цеха несколько видов полукопченых и сыровяленых колбас, карбонад горячего копчения и другие вкусности. Предприниматель получил все необходимые для производства сертификаты. Продукцию Дениса Эйхмана можно увидеть на прилавках магазинов Голышмановского городского округа.

Качество продукции уже оценили жители Аромашевского, Омутинского, Армизонского районов. Предприниматель ведет переговоры и в других районах области с целью расширения географии поставок своей продукции. В планах Дениса стать участником проекта «Покупай тюменское!» и реализовывать продукцию под этим брендом.