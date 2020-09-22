Тюменцы завоевали высшие награды в финале WorldSkills Russia – 2020

Золотую медаль состязаний профессионального мастерства WorldSkills Russia-2020 завоевал студент ТИУ Вадим Меньщиков. Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Золотую медаль состязаний профессионального мастерства WorldSkills Russia – 2020 завоевал Вадим Меньщиков. Студент Тюменского индустриального университета показал наивысшее мастерство в компетенции «Кирпичная кладка».

Сразу три вторых места получили тюменцы в номинациях «Туроператорская деятельность», «Турагентская деятельность», «Кондитерское дело. Юниоры». Третье место у тюменцев в двух номинациях – «Электромонтаж. Юниоры» и «Плотницкое дело».

Также участники сборной Тюменской области получили четыре медальона за профессионализм. По мнению организаторов соревнований, большое количество наград говорит о высоком уровне подготовки участников.

Финал VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» стал самым масштабным в истории мирового движения WorldSkills, собрав более 3000 участников. Среди них около 1000 юниоров, а также иностранные конкурсанты. Для сравнения: в 2018 году их было 700, а в 2019 -м – 1500.

С 6 по 21 сентября 2020 года вся страна в режиме онлайн пристально следила за ходом соревнований. В этом году участники показывали свое мастерство при уникальных обстоятельствах. Впервые они не покидали родной регион, так как соревнования проходили в дистанционно-очном формате. Соревнования прошли по 130 компетенциям. Для выполнения заданий в Тюмени и Тобольске были подготовлены 11 площадок. Тюменская область была представлена в 42 компетенциях.