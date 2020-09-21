В Ишимском районе росгвардейцы поймали форточника с поличным

Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

В селе Викулово сотрудники Ишимского межмуниципального отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тюменской области пресекли кражу с охраняемого объекта. Как поясняет ведомство, росгварейцы среагировали на сработавшую сигнализацию в сельском магазина.

Оперативно на место прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии обнаружили разбитое окно, а внутри магазина услышали шум. Заблокировав пути отхода, правоохранители вызвали следственно-оперативную группу.

В это время злоумышленник попытался скрыться через разбитое окно, но росгвардейцам удалось схватить мужчину. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства выясняются.