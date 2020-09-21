В Нижнетавдинском районе заработали три новых smart-ФАПа

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Фельдшерско-акушерские пункты в поселке Карагандинском, деревнях Красный Яр и Новопокровка прежде размещались в зданиях школ, детского сада или сельского клуба. Теперь же в этих населенных пунктах открылись новые ФАПы – отдельно стоящие модульные здания, приспособленные исключительно для медицинских целей.

– Помимо инженерных решений, заточенных под обеспечение комфорта пациентов и максимальную эффективность работы медиков, smart-ФАПы имеют подключение ко всем необходимым коммуникациям, включая интернет. Никаких бумажных медицинских карт, никакой документации, требующей заполнения от руки. Только компьютер с современными медицинскими программами и доступом к общей для медицинских организаций Тюменской области базе данных, – сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Анализы можно сдать прямо в фельдшерско-акушерском пункте. Как и пройти основные виды обследований, например, сделать электрокардиограмму, измерить давление, уровень сахара в крови. Всем необходимым для этого smart-ФАПы оборудованы.

Новые ФАпы открыли торжественно. Главный врач областной больницы № 15 (с. Нижняя Тавда) Анатолий Смоляренко сообщил, что за громким открытием этих трех новых ФАПов будет следующее – еще три модульных здания возведены, сейчас идет подключение коммуникационных сетей. Новоселье станут праздновать в селе Конченбург, поселках Тукман и Торгили.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова пожелала всем собравшимся быть здоровыми и беречь себя, ведь приближается сезон осенних простуд. А также отметила, что в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за счет федерального бюджета в регионе в этом году откроются 12 smart-ФАПов.