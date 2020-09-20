Тюменские родители узнали, как сохранить здоровье ребенка. Фото - pixabay.com.

Тщательное соблюдение правил личной гигиены – одна из важнейших мер профилактики заболеваний репродуктивных органов у мальчиков. Об этом рассказал тюменский детский врач, уролог-андролог Павел Горохов.

– Мальчикам не следует носить тесное белье и брюки. Серьезную опасность для мужского здоровья представляет как переохлаждение, так и перегревание внешних репродуктивных органов, поэтому одеваться надо по погоде, – заявил эксперт.

По его словам, в период полового развития у мальчиков, который начинается в среднем с 7,5 – 8 лет и завершается к 13 – 15 годам, есть риск возникновения различных заболеваний наружных и внутренних половых органов. При отсутствии профилактики и лечения эти патологии могут помешать ребенку стать в будущем полноценным мужчиной.

Если ребенок жалуется на боли или неприятные ощущения в области репродуктивных органов, родителям необходимо как можно скорее отвести его к врачу, передает «Тюменская линия».