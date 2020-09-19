Жителей Ялуторовска научат создавать картины из природного материала Фото: pixabay.com

Ялуторовские волонтёры дворового клуба «Радуга» запускают серию мастер-классов по изготовлению поделок из природного материала. Первое занятие намечено на 21 сентября, участниками могут стать все желающие.

По словам специалиста Молодёжного социально-делового центра Ялуторовска Марины Актобаевой, программа рассчитана на весь учебный год. За это время жители смогут освоить азы декупажа, создать поделки из фоамирана, научиться составлять букеты из конфет и многое другое.

Занятия будут проходить в отдельном помещении на территории дворового клуба «Радуга», пишет «Тюменская линия».

Группы сформируют по интересам, а также с учётом всех санитарных требований Роспотребнадзора. Участие в мастер-классах бесплатное.