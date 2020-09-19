Тюменский театр «Быть» вошёл в шорт-лист международного конкурса Фото: pixabay.com

Тюменская молодёжная театр-студия «Быть» попала в тройку лучших любительских театров России на международной премии «Звезда театрала».

Это единственный коллектив, который представит регион в финальном голосовании в Москве. Имена лучших назовут 7 декабря на ежегодной торжественной церемонии в Театре Вахтангова. Помимо тюменцев за победу поборются Называевский народный театр «Сотоварищи» из Омской области и новосибирский семейный театр «Торт на небе».

«Звезда театрала» - это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания.

За два с небольшим месяца в голосовании по лонг-листу приняло участие несколько десятков тысяч зрителей из самых разных стран. Более чем 70% голосов принадлежит россиянам. Далее идут Украина, Болгария, США, Грузия, Германия, Беларусь, Франция и другие.

Стоит добавить, что молодёжный театр «Быть» существует уже девять лет. В нём занимаются студенты нетворческих вузов и колледжей. Ребята изучают актёрское мастерство, сценическую речь, хореографию и пластику, репетируют и выступают на площадках Тюмени, а также участвуют во всероссийских и международных театральных фестивалях.

Поддержать тюменцев можно по ссылке. Голосование продлится до конца ноября.