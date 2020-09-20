Тюменцы могут пройти квест «Память Победы» виртуально. Фото - pixabay.com.

Все желающие могут пройти квест «Память Победы», основанный на истории Тюмени в годы Великой Отечественной войны, виртуально. Это станет возможным благодаря порталу «Город Т», где в одном месте собрана информация по истории областного центра.

– Всего в квесте шесть пунктов, нужно будет правильно ответить на соответствующее количество вопросов и прийти к конечной точке, которой не мог не стать Вечный огонь в Историческом сквере. Этот путь позволит окунуться в атмосферу того времени в родном городе, и даст возможность еще раз в год 75-летия Победы почтить память тех, кто ее приблизил, – рассказали организаторы проекта.

Создатели квеста никак не ограничивают участие в нем. Отвечайте правильно и получайте электронные дипломы победителя, а еще — возможность участия в розыгрыше ценных призов — уникальных изданий, связанных с историей Великой Отечественной войны и Победы. Их обладатели будут выбраны в режиме реального времени в результате розыгрыша призов в социальных сетях Централизованной городской библиотечной системы 3 ноября, передает «Вслух.ру».