Пожилого пешехода насмерть сбил автомобиль на тюменской трассе. Фото - pixabay.com.

На автодороге Заводоуковск – Пономарева накануне, 16 сентября, произошло трагичное дорожно-транспортное происшествие: погиб пешеход. Мужчину сбил автомобиль «Вис» в районе половины восьмого вечера.

– 61-летний тюменец шел по проезжей части дороги в попутном направлении. При этом на его одежде не было светоотражающих элементов, – рассказали в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве заявили, что в темное время суток на загородных трассах пешеходы обязаны обозначать себя светоотражателями. Прежде всего это нужно для их же собственной безопасности, передает «МегаТюмень».