Почти полторы тысячи тюменцев ездят без водительских прав. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области автоинспекторы проводят мероприятие по выявлению водителей, лишенных права управления транспортом, но не сдавших в установленном порядке водительские удостоверения. Они до сих пор ездят по дорогам региона.

– Только в Тюмени по дорогам двигаются почти полторы тысячи автомобилистов, лишенных водительских удостоверений за вождение под воздействием алкоголя и наркотиков, около 8 тысяч автомобилей, не стоящих на учете в Госавтоинспекции, – рассказывают сотрудники ГИБДД региона.

В ведомстве уточнили, что нарушителей будут выявлять с помощью приборов «Крис-П», в базу которых внесены сведения о данных категориях водителей и транспорта. Полиция призывает граждан, знающих, что водители садятся за руль, будучи лишенными права управления транспортом, сообщать об этом в ГИБДД.