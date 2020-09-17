Погода на 17 сентября в Тюмени: мелкий дождь будет идти все время

В Тюмени мелкий дождь будет идти все время завтра. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 17 сентября, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Мелкий дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.

Температура воздуха ночью будет плюс 7 градусов, днем – плюс 11 – 12. Вечером столбики термометров покажут 9 – 11 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

17 сентября отмечается день памяти иконы Божией Матери, именуемой Неопалимая Купина. В этот день наши предки на заре ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг. И следили за воронами: если вороны садятся головами в разные стороны – день будет безветренным, а если в одну, да как можно ближе к стволу дерева – надо ждать ветра.