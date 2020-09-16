Женщина-грибник на «Хонде» чуть не угробила четверых человек на тюменской трассе. Фото - ГИБДД Тюменской области.

На 183-м километре автодороги Курган – Тюмень произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, которое чудом не закончилось трагедией. Здесь столкнулись «Хонда-Джаз» и «Лада-Гранта», пострадали пять человек.

– Предварительно известно, что водитель «Хонды» после сбора грибов попыталась развернуться на трассе, не пропустив «Ладу», двигающуюся в прямом направлении. В лечебное учреждение доставлены водитель и пассажирка иномарки. По предварительной информации, одна из них, женщина 1958 года рождения, получила сильные повреждения, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что водителю и двум пассажирам «Лады» помощь оказали на месте врачи скорой помощи. ГИБДД рекомендует автомобилистам быть внимательнее на трассах, соблюдать правила дорожного движения, а также выбирать безопасную скорость в условиях дождя, плохой видимости и состояния проезжей части.