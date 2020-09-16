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Тюменские врачи спасли пожилого пациента после инсульта

Мужчине стало плохо на даче
Вадим Бегун
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Тюменские врачи спасли пожилого пациента после инсульта.

Тюменские врачи спасли пожилого пациента после инсульта.

Фото: Ольга Крыльцова

Врачи областной клинической больницы № 2 спасли жизнь 66-летнему мужчине с нарушением мозгового кровообращения. Своевременное обследование и проведение тромболизиса позволили не только в короткие сроки улучшить состояние пациента, но и предотвратить инвалидность.

Мужчина поступил в больницу 1 сентября. В этот день он с женой находился на даче, когда его состояние внезапно изменилось: речь стала бессвязной, он не мог самостоятельно ходить из-за слабости в правой ноге. Супруга сразу же вызвала скорую помощь.

– Мужчине диагностировали ишемический кардиоэмболитический инсульт в бассейне левой мозговой артерии. Благодаря раннему обращению за медицинской помощью удалось растворить тромб и восстановить кровоток в артерии с помощью тромболизиса. Уже в течение первых суток после терапии состояние больного улучшилось, наросла сила в конечностях, – рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Ирина Ющенко.

На момент выписки у мужчины сохранялась лишь лёгкая асимметрия лица. В настоящее время он продолжает лечение амбулаторно под контролем лечащего врача поликлиники.

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