Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 сентября 2020 года увеличилось на 54 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 54 и составило 8 574 человека.

За последние сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 809 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов, выздоровело 890 114 человек.