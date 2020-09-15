Тюменцам объяснили, как решается проблема с большими очередями в поликлиники. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Тюменцам объяснили, как решается проблема с большими очередями в поликлиники. Специалисты заявляют, что это обычное сезонное явление, связанное с началом нового учебного года. Однако в этом году ситуация усугубилась из-за пандемии коронавируса.

– В регионе возобновлены профилактические осмотры и диспансеризация, стартовала вакцинация от гриппа для взрослых и детей, что привело к увеличению потока пациентов. Не исключение, что и медицинские работники тоже болеют, – отметила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.

Она сообщила, что людей с повышенной температурой в медучреждения стараются не пускать, им рекомендуют вызывать на дом бригады неотложной помощи. Кстати, дети, которые не посещали школу или детсад до пяти дней, могут получить справки у медработников школьных или детского сада.

– Поток пациентов с признаками ОРВИ в нашей поликлинике существенно увеличивается по понедельникам в первой половине дня. Чтобы не ждать в очереди, рекомендую планировать визит в медучреждения за плановой медпомощью по средам и четвергам – это достаточно свободные дни, – добавил главный врача тюменской городской поликлиники № 1 Андрей Кутергин.