«Проверяли на прочность». В Тобольске два приятеля стреляли по остановкам

В Тобольске два приятеля стреляли по остановкам. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о повреждении стекла остановочного комплекса. Ущерб составил семь тысяч рублей.

Стражи порядка установили подозреваемых благодаря записям камер видеонаблюдения. Полицейские увидели, как двое неизвестных мужчин ночью выстрелили по остановке и скрылись.

– Тоболяки 1996 и 1998 годов рождения задержаны и доставлены в отдел полиции. У одного из них изъяли пневматический пистолет. Мужчины свою вину признали и пояснили, что решили проверить, разобьют ли пули от пневматики стекло, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По результатам проведенной проверки участковым уполномоченным полиции в отношении правонарушителей составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Злоумышленников оштрафовали на 500 рублей. Они обязались возместить причиненный ущерб.