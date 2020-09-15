В Тюмени оштрафовали начинающего водителя за езду по тротуару. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени оштрафовали водителя автомобиля «Лада-Приора». Видео, где машина едет по тротуару на улице Холодильной, вызвало широкий общественный резонанс.

Автомобилистом, нагло едущим по тротуару, оказался 18-летний тюменец, которые получил водительское удостоверение всего полгода назад. Как отметили автоинспекторы, рассуждает он не менее нагло, чем ведет себя на дороге. Так, сотрудникам ГИБДД начинающий водитель пояснил, что по-другому не мог заехать на парковку, а припарковаться ему было необходимо.

– Ранее молодого человека штрафовали за нарушение правил тонировки автомобиля, управление транспортом без полиса ОСАГО, а также неиспользование ремней безопасности. В этот раз он наказан за езду по тротуару на две тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.