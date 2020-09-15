Тюменские хирурги сделали пациенту мочевой пузырь из тонкого кишечника. Фото - pixabay.com.

В медико-санитарной части «Нефтяник» хирурги прооперировали пациента с диагнозом «рак мочевого пузыря». Операция, длившаяся более пяти часов, проходила в несколько этапов.

По информации пресс-службы медучреждения, сначала больному удалили стенки мочевого пузыря вместе с предстательной железой, далее – лимфатические узлы в области малого таза. После этих процедур из участка тонкого кишечника пациента специалисты выделили около 20 сантиметров и сформировали из него резервуар для замены мочевого пузыря.

– Хирургическое лечение рака мочевого пузыря – одно из самых сложных в онкоурологии. Благодаря накопленному опыту лапароскопической хирургии и совершенствованию технологий наши онкоурологи выполняют все более сложные операции малоинвазивными доступами, – отметил заведующий отделением онкологии медсанчасти Алексей Пономарев

Стоит отметить, что за последний месяц в онкологическом отделении медико-санитарной части выполнено шесть лапароскопических цистэкомий и одна робот-ассистированная цистэктомия с различными вариантами формирования мочевого резервуара. Отсутствие большого разреза помогает пациенту быстрее пройти период реабилитации.