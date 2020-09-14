В Тюмени девушка пыталась спрыгнуть с моста на проезжую часть. Скриншот из видео в "ЧС Тюмень".

В ночь с пятницы на субботу, 12 сентября, в Тюмени девушка пыталась спрыгнуть с моста, который находится на улице Пермякова. Однако отчаявшейся горожанке сделать это не дали мужчины, которые, по всей видимости, проходили мимо.

По информации очевидицы, «причины такого поступка местной жительницы непонятны». «Хорошо, что подоспели молодые люди, отговорили молодую девушку и вытащили с края моста», – отметила тюменка.

– Вызов по этому поводу поступил в отдел полиции № 1 в 01.53. К моменту прибытия полицейских на место происшествия девушке ничего не угрожало, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по городу Тюмени.

Как стало известно, мать спасенной была неподалеку. Она-то и забрала отчаянную родственницу домой.