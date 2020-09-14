В Заводоуковске пьяный автомобилист устроил ДТП, пострадала девочка. Фото - pixabay.com.

В Заводоуковске на улице Мелиораторов, 2 водитель «Лады Гранта» совершил ДТП. Дорожный инцидент случился на выходных.

Автомобилист не убедился в безопасности обгона, маневр которого он совершал, и столкнулся с автомобилем «Сузуки». В ДТП пострадала 11-летняя пассажирка иномарки.

– С места аварии 35-летний водитель «Лады» первоначально ушел, затем возвратился и сказал, что после аварии выпил спиртное. Показания алкотестера составили 0,99 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в салоне автомобиля остались бутылки со спиртным. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.