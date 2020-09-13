Спрос на квартиры вторичного рынка с Тюмени существенно вырос Фото: pixabay.com

Тюменцы покупают квартиры вторичного рынка Тюмени на собственные сбережения, без кредитов и ипотек.

Пандемия коронавируса и субсидированная ипотека на новостройки поменили рынок тюменской недвижимости. Как отмечает издание «АиФ - Западная Сибирь», согласно подсчетам экспертов федеральной компании в сфере недвижимости, спрос на новостройки в текущем году рекордно вырос на 50 %, относительно лета прошлого года. Также не отстает рынок вторичного жилья: покупательская активность на нем на 40-42 % выше, чем в 2019 году.

- Из-за снижения ставок по банковским депозитам мы видим увеличение доли покупателей, которые инвестируют в недвижимость собственные сбережения и не нуждаются в привлечении заемных средств, - рассказывает директор федеральной компании Ильдар Хусаинов.

Он отметил, что подобные покупатели не ограничивают выбор новостройками, так как они не зависят от размера ипотечных ставок и готовы рассматривать покупку готового жилья с ремонтом в новых домах.

Добавим, что тюменцы и иногородние покупатели в данный момент отдают предпочтение однокомнатным квартирам стоимостью от 2,5 до 3 млн рублей и площадью от 40 до 45 кв. м. Наиболее востребованные «двушки» - по цене от 3,5 до 4,5 млн рублей площадью от 55 до 65 кв. м. В отношении трехкомнатных квартир запросы скромные: их в основном покупают по цене «двушек» - от 3,5 до 4 млн рублей и небольшой площадью - 60-65 кв. м.

Также упомянем, что в августе жители Тюмени чаще покупали квартиры на улице Широтной, на втором месте - улица Газовиков, на третьем - Московский тракт.