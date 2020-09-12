Тюменский врач стала победителем всероссийского конкурса. Фото: Ольга Крыльцова

Главный врач тюменской городской поликлиники № 17 Татьяна Клещевникова одержала победу на всероссийском конкурсе «Женщина-лидер. XXI век». Он проходит уже много лет под патронатом Совета Федерации Федерального собрания РФ, в нем участвуют женщины- руководители, представляющие различные отрасли.

Татьяна Клещевникова в своей конкурсной презентации рассказала о работе руководителя поликлиники, о развитии учреждения, внедрении современных технологий, а также о формировании принципов бережливого производства и системы менеджмента качества.

– О своей поликлинике я могу говорить долго и много. Горжусь нашей командой, нашими специалистами, их стремлением не стоять на месте. Этот конкурс – тоже развитие, прогресс, то, что мотивирует работать дальше. Приятно видеть результаты работы – для современного руководителя это очень важно, – поделилась победительница.

По итогам конкурса Татьяна Клещевникова удостоена медали и диплома ассамблеи женщин-руководителей «Победитель конкурса 2020 года», передает Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области.