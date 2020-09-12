Онохинская детская школа искусств примет воспитанников после обновления. Фото - "Юные таланты" в ВК.

В Тюменском районе Онохинская детская школа искусств примет воспитанников после обновления. Образовательное учреждение запустит новые программы и увеличит число учащихся.

– В рамках ремонта заменили сантехнику и системы горячего водоснабжения и водоотведения, покрытие полов, охранно-пожарную сигнализацию и системы видеонаблюдения, перепланировали помещения. На территории школы установлены ограждение, система освещения, благоустроена парковая зона, асфальтирована площадка для мероприятий, – рассказали в пресс-службе главы Тюменского района.

К началу учебного процесса приобретено интерактивное, выставочное, музыкальное и гончарное оборудование, техника, мебель и инвентарь для проведения занятий. Благодаря этому в школе планируется открытие новой специализации «Баян, аккордеон», общеразвивающих программ «Скульптура», «Керамика» и «Компьютерный дизайн». В настоящее время здесь обучаются 266 учащихся.