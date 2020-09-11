В Тюмени снова ждут сильный ветер. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

В Тюмени снова ожидаются неблагоприятные природные явления. В городе будет бушевать стихия.

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», завтра, 12 сентября, на территории региона ожидается облачность, ночью местами пройдет небольшой дождь. В этот день будет дуть ветер южного направления, переходящий в юго-восточный, со скоростью 6 – 11 метров в секунду.

Температура наружного воздуха составит плюс 6 – 11 градусов, днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Подует южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В отдельных районах его порывы достигнут 18 метров в секунду.

– Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не прячьтесь за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Также не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, – порекомендовали тюменцам в пресс-службе Главного управления МЧС региона.