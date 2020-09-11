В Тюмени водитель грузовика пытался дать взятку за непристегнутый ремень. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени водитель грузовика «Хово» попытался дать взятку сотрудникам полка ДПС. Автоинспекторы остановили большегруз на улице Чаркова, увидев, что мужчина и его напарник не были пристегнуты ремнями безопасности.

– Один из водителей попросил полицейских не составлять материалы за административные нарушения, так как они граждане сопредельных государств и могут подлежать депортации. Мужчина положил несколько купюр между сиденьями патрульной автомашины, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Стражи порядка вызвали оперативную группу для документального оформления дачи взятки. На водителя возбуждено уголовное дело. Оба автомобилиста привлечены к административной ответственности за непристегнутые ремни безопасности.