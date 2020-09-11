В Тюменской области снова продлили и ослабили режим повышенной готовности. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности, ранее введенный в регионе для предупреждения распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, выступая на форуме «Слет успешных предпринимателей». Решение было принято на заседании оперативного штаба накануне, 10 сентября.

– По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. В то же время разрешено возобновить выставочную деятельность и работу детских комнат и развлекательных детских центров, – пояснили в оперштабе.

Ранее в Тюменской области возобновилась деятельность туристических баз, баз отдыха, спа и отелей, а также образовательная деятельность по реализации всех видов образовательных программ в очной форме, за исключением дополнительных общественно-образовательных программ. Кроме того, с 15 сентября возобновляется образовательно-тренировочный процесс в организациях, реализующих программы дополнительного образования и спортивной подготовки в очной форме.