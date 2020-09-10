В тюменский стартап по поиску уязвимости пришли инвестиции. Фото: Ольга Крыльцова

Венчурный инвестор Александр Румянцев инвестирует в стартап Rebrandy Consulting, который занимается тестированием безопасности сайтов. Он получит 10% в проекте.

Как стало известно, сделка находится на оформлении у юристов. Однако пока о сумме инвестиций говорить не приходится.

Отметим, что Rebrandy Consulting основал тюменский предприниматель Алексей Томилов. Этот стартап участвовал во втором потоке онлайн-акселератора МБМ, его оценили в пять миллионов рублей. Отсюда следует, что Александр Румянцев может вложить порядка 500 тысяч рублей. Клиентами стартапа стали Life.ru, LevelTrevel, Bepay, Paymo и другие сайты.