Тоболячка впала в кому после избиения сожителем. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции города Тобольска от представителей областной больницы поступило сообщение о том, что к ним в состоянии комы доставлена 35-летняя женщина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники уголовного розыска установили, что 37-летний сожитель пострадавшей в ходе бытового конфликта нанес ей телесные повреждения.

– Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал, в настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.