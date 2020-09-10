Новую зону отдыха откроют в Тюмени. Фото - управа Ленинского административного округа.

В Тюмени в пятницу, 11 сентября, в 10.00 состоится открытие озелененной зоны общественного пространства, расположенной в границах переулка Добрый, улиц Каспийской и Крылова. Зеленую зону благоустраивали в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Для детей здесь установили малые архитектурные формы, людей старшего поколения и родителей ждут красивые и комфортные лавочки, установлено ограждение, проведено наружное освещение.

– Участие в мероприятии примут жители, представители совета территориального общественного самоуправления, заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов и депутаты, – сообщили в управе Ленинского административного округа.

Рабочие выразили надежду, что озелененная территория станет любимым местом отдыха и притяжения жителей территории бывшего поселка Антипино.