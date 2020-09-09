«Без папы не поедет!»: в Тюмени молодой алиментщик приехал в суд с отцом

В Тюмени молодой алиментщик приехал в суд с отцом. Фото - УФССП по Тюменской области.

В Тюмени судебные приставы приехали к 27-летнему алиментщику, задолжавшему своему ребенку порядка ста тысяч рублей. Однако его мать заявила специалистам, что ее родственник поедет в суд только с отцом.

Молодой человек нигде не работает, живет с родителями, в собственности у него ничего нет, при этом по городу он ездит на автомобиле премиум-класса. Должнику неоднократно предоставлялись направления в центр занятости для поиска работы, но он там так ни разу и не появился.

В отношении него вынесли постановление о временном ограничении специального права в части водительского удостоверения, а также наложили арест на дорогостоящий телефон. Но даже после этого горожанин не явился в суд.

– Сотрудник прибыл ранним утром, чтобы доставить должника в суд, но открывшая дверь мать гневно заявила, что сына одного никуда не отпустит. В итоге тюменец отправился туда в сопровождении отца, – рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Судья признал виновным молодого человека, назначив ему наказание в виде 80 часов обязательных работ, которые ему пришлось отработать.