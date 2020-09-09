В тюменской Зареке обновили канализационную станцию. Фото - "Росводоканал Тюмень".

В Тюмени ввели в эксплуатацию обновленную канализационную насосную станцию на улице Беляева. Объект водоотведения оснастили современным оборудованием и полностью автоматизировали.

Так, на станции заменили систему технологического коллектора, установили новую запорную арматуру, а также провели комплекс электромонтажных работ. Все устаревшее оборудование заменено на современное и энергоэффективное. Новые насосы способны перекачивать стоки с содержанием крупноволокнистого мусора. Значительно увеличена надёжность станции, а ее мощность доведена до проектной – 21 600 кубометров в сутки.

– Обновленная КНС обеспечивает прием канализационных стоков от домов, где проживают порядка 100 тысяч горожан. С учетом активной жилищной и промышленной застройки окраины Тюмени, нагрузка на нее со временем будет увеличиваться, и наши объекты к этому готовы, – рассказал заместитель начальника цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Константин Бушуев.