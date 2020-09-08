Тюменцы задолжали тепловикам более миллиарда рублей. Фото - pixabay.com.

Тюменцы задолжали УСТЭК свыше 1,1 миллиарда рублей. Чтобы местные жители стали активней оплачивать счета, для них придумали акцию под названием «К зиме готов!». В ее рамках можно без пени погасить накопившуюся задолженность.

– Более 85 процентов должников – это управляющие организации и население, находящееся с нами на прямых договорах. Самые крупные долги у ООО «УНИВЕРСАЛ» (свыше 29 миллионов рублей), ООО «ЮГ» (более 23 миллионов), ООО «УК «ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ» (более 20 миллионов) и ООО «УК «ЗАПАД» (более 15 миллионов). Судебные разбирательства идут в отношении каждой из этих организаций, – сообщила директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.

В компании отметили, что акция продлится весь сентябрь. Оплата будет приниматься без комиссии в отделениях АО «ТРИЦ», Сбербанка, ЭК «Восток», а также наличными в офисе банка Агропромкредит по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47. Реквизиты размещены на официальном сайте УСТЭК в разделе «Потребителям». При оплате необходимо указать в назначении платежа «Оплата по акции».