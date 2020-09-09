Преподаватель тюменского вуза перевела мошеннику сотни тысяч рублей. Фото: Вадим Бегун

На пульт дежурной части тюменской полиции поступила информация о факте мошенничества. Преподаватель одного из местных вузов сообщила, что попалась на уловки телефонного мошенника и потеряла крупную сумму денег.

Тюменке на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Мошенник представился сотрудником банка и заявил, что кто-то пытается на ее имя оформить кредит. Мужчина предложил потерпевшей перевести деньги на другой банковский счёт, чтобы сохранить их.

– Доверчивая гражданка выполнила все условия звонившего и перевела деньги через мобильное приложение. Только спустя время она осознала, что разговаривала с лжесотрудником, и обратилась в правоохранительные органы. Сумма ущерба составила свыше 200 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность телефонного мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.