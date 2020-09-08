Тюменские родители могут оценить, вкусно ли питаются их дети в школе. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области родители могут оценить, вкусно ли питаются их дети в школе. Как можно это сделать, рассказала начальник отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Надежда Токарева.

– Если в школе полторы тысячи учеников, не могут три тысячи мам и пап стоять на страже здорового питания в пищеблоке. Это должен быть управляемый, разумный процесс. Поэтому, когда уляжется суета начала учебного года, обязательно дополнительно соберем родителей. Возможно, это будет формат видео-конференц-связи, и будем просвещать родителей, вовлекать их в родительский контроль, – пояснила Токарева.

По ее словам, на сегодняшний день родителям разрешено заходить только в обеденный зал. Итоги проверки могут являться основанием для обращения в органы надзора. Кстати, родители могут предлагать идеи для меню. Руководители образовательных организаций и организаторы питания их обязательно обсудят.