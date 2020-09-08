Срок сдачи тюменского долгостроя снова могут перенести. Фото - pixabay.com.

В Тюмени могут снова перенести срок сдачи долгостроя, который находится в створе улиц Профсоюзная – Елецкая – Советская. Представители застройщика АО «2МЕН Групп» накануне побывали в прокуратуре.

По информации ведомства, компания в 2018 и 2019 годах уже переносила сроки окончания строительства. Чтобы дольщики не пострадали, была разработана дорожная карта этапов строительства и ввода в эксплуатацию зданий 1-й и 2-й очереди строительства.

– В связи с отставанием от графиков производства работы и возможным переносом сроков ввода в эксплуатацию с конца этого года на более поздний срок генеральному директору АО объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве заявили, что ход строительства и сроки его окончания остаются на контроле сотрудников.