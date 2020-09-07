Тюменку, набравшую 16 кредитов под 360% годовых, одолели кредиторы. Фото - pixabay.com.

Тюменке, просрочившей задолженности в 16 микрофинансовых организациях под 360% годовых, стали разом названивать все кредиторы, настоятельно прося вернуть деньги. Женщина не вынесла такого отношения и пожаловалась приставам, потребовав провести проверку.

Сначала специалисты даже не могли определить, из каких-именно организаций докучают горожанке. Тогда в отношении четырех микрофинансовых организаций были составлены и отправлены в суды административные протоколы.

– Суды, один московский и три местных, признали МФО виновными. Их оштрафовали на суммы до 50 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве посоветовали тем, у кого коллекторы или сотрудники микрофинансовых организаций неправильно выбивают долги, обращаться в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности по адресу: улица Одесская, 48а, корпус 2, телефон 8 (3452) 49-53-30.