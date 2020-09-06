Видеорегистраторы помогут тюменским автоинспекторам снимать неадекватных водителей Фото: Татьяна Коркина

Инспекторы ДПС в Тюменской области, общаясь с водителями и пешеходами вне патрульного автомобиля, пользуются носимыми видеорегистраторами. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, всего таких видеорегистраторов 200. Их закупили в рамках государственной региональной программы «Повышение безопасности дорожного движения», они характеризуются широким углом обзора и хорошим качеством видеозаписи.

Если водитель увидит, что на автоинспекторе висит регистратор, он поймёт, что разговор будет записан. Это позволит избежать коррупции со стороны гибедедешника и записать неадекватное поведение водителя и пешехода, чтобы предоставить запись в суд.

В рамках региональной программы также закупят 20 патрульных автомобилей «Лада-Веста» для подразделений ГИБДД Тюменской области. Салоны оборудуют стационарными видеорегистраторами, которые позволяют записывать происходящее внутри и снаружи.