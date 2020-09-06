Психолог рассказала тюменцам, как мотивировать детей на хорошую учебу Фото: Татьяна Коркина

После 5-месячной разлуки с одноклассниками и учителями школьники с радостью пошли в школу. Но эйфория от встречи с друзьями пкреросла в понимание, что учебный процесс начался и нужно вновь зубрить, стараться, показывать результаты. Тюменский педагог, психолог, организатор образовательных и развивающих событий для студентов и одаренных школьников Ольга Дежурко рассказала, как мотивировать ребенка на хорошую учебу.

- Со стартом учебы, уже в сентябре, проговорите с ребенком, какие у него планы на этот учебный год. Чем бы ему хотелось заниматься, какие предметы нравятся, а на какие стоит подтянуть. Объясните, почему важно иметь высокие показатели в учебе, - советует психолог.

Такие «сверки курса» можно проводить перед стартом каждой четверти. И роль родителей очень важна, ведь часть детей не становятся отличниками, потому что они не понимают, зачем им это нужно. А чаще всего оказывается, что это нужно лишь родителям. А вот сформировать желание учиться и достигать результатов поможет близкая цель. Не когда-то в далеком будущем, а совсем скоро. Что будет являться для подростка этой целью, может ответить только он, а родители должны поддержать мотивацию.

Психолог советует сразу же определиться, что для вас и для ребенка значат слова «хорошо учиться». Ведь иногда заслуженная стараниями четверка в разы ценнее пятерки, и это тоже стоит помнить. Учтите, что после любых договоренностей и намеченных планов случаются разные ситуации, и не всегда за один раз получается выполнить намеченные планы, но это не повод не замечать даже маленькие изменения в лучшую сторону. Обращайте на них внимание. Хвалите ребенка, умейте радоваться его даже небольшим успехам. Порой большое желание показывать хороший результат складывается из небольших и приятных событий, сообщает «Мегатюмень».