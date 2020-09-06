Тюменские врачи смогут отслеживать состояние нервных структур при помощи нового оборудования

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Интраоперационный нейромонитор, с помощью которого хирурги могут отслеживать состояние нервных структур во время операции, появилось в тюменском «Медицинском городе». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, таким образом снижается риск возникновения послеоперационных неврологических осложнений.

В практике врачей второго онкологического отделения нередко встречаются новообразования околоушной слюнной железы. Несмотря на то, что такие опухоли чаще всего доброкачественные, они требуют хирургического вмешательства. Так как могут перейти в злокачественные. Такая методика лечения эффективна, но сопряжена с высоким риском возникновением неврологических осложнений.

По словам заведующей онкологическим отделением №2 Юлии Шубиной, лицевой нерв проходит через всю толщу слюнной железы, окутывает опухоль или срастается с ней.

- При удалении опухоли мы рискуем получить после операции паралич мышц лица у пациента. Чтобы этого избежать, мы отслеживаем состояние нервных волокон лицевого нерва во время оперативного вмешательства, используя нейромонитор, - отметила она.

Заведующая отметила, что на новом оборудовании можно проводить операции и на других органах в области головы, шеи и щитовидной железе. Есть риск повредить нервы, отвечающие за речь, дыхание и глотание, поэтому важно сохранить их полноценную функцию.