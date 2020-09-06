Тюменской молодёжи расскажут, что рабочие специальности - это интересно и престижно Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники предприятия «Тюменьстальмост» станут наставниками ребят в профориентационном проекте «Стройка». По словам инструктора центра патриотического воспитания «Достойный выбор» Богдана Алмаева, с его помощью общественники планируют вернуть интерес подростков к рабочим профессиям.

Он считает, что современная молодёжь не хочет идти учиться на рабочие специальности и работать из-за того, что это «непрестижно и неинтересно». Богдан хочет изменить эту ситуацию с помощью общения с наставниками, тематических фотосессий, образовательной программы, челленджей и экскурсий по предприятиям.

– Эпидемия коронавируса внесла коррективы в проект, и большинство мероприятий пройдет в онлайн-режиме, но если режим ослабнет, то экскурсия пройдёт в офлайне, – цитирует Богдана ИА «Тюменская линия».

Наиболее активные участники смогут пройти стажировку в «Тюменьстальмост». Заявку на участие можно подать здесь.