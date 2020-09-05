В Тюмени повар Галина Ивановна переквалифицировалась в индивидуального предпринимателя Фото: Татьяна Коркина

Новые возможности трудовой занятости, в т.ч. открытие собственного бизнеса, открывают для людей пенсионного и предпенсионного возраста тюменские центры занятости. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, один из ярких примеров – повар Галина Ивановна, которой после 50-ти лет стало тяжело работать на ногах. Ей пришло искать себе другое занятие, и нашла она его в помощи другим людям.

Целый год Галина Ивановна стояла на учёте как безработная. Всё это время женщина думала зарегистрировать себя в качестве ИП по оказанию патронажных услуг. Сначала она обучилась в медицинском колледже, после чего написала бизнес-план и подала заявление в центр занятости на участие в программе самозанятости.

По её словам, первоначально хотела учиться за свой счёт, но оказалось, что есть бесплатная программа обучения 50+.

- С написанием бизнес-плана тоже проблем не возникло – был опыт, помогала мужу, когда он открывал свое ИП. А после государственной регистрации предприятия мне выделили и финансовую помощь, - рассказывает Галина Ивановна.

Подробнее об участии в программе можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства. Контакты центров указаны на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.